23 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 23 Ağustos 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

23 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.1045 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.0997 liradan, satış fiyatı ise 18.1093 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.9634 TL'den yapan euro şu anda 17.9552 TL alış ve 17.9718 TL satış fiyatına sahip.

