23 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 23 Ağustos 2023 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

23 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 27.1956 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1929 liradan, satış fiyatı ise 27.1984 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.25'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 29.5571 TL'den yapan euro şu anda 29.5534 TL alış ve 29.5608 TL satış fiyatına sahip.

