23 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç para?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan dövize endeksli mevduat sisteminde, TL mevduat hesaplarının kazancının döviz kazancından az olması durumunda, farkın Hazine tarafından vatandaşlara ödeneceği belirtildi. Bu açıklamanın ardından doların değer kaybetmesiyle, son olarak ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki 23 Aralık dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

23 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,36'lık düşüş ile başlayan dolar, 12,02 TL. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 1 milyar dolar bozdurulduğu ifade edildi.

EURO NE KADAR?

13 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,14'lük düşüş ile başlayan euro ise 13,68 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0,92 değer kaybeden sterlin 16,1023 TL'den alınıp 16,2301 TL'den satılıyor.



