Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,64 TL, satış kuru ise 55,72 TL olarak belirlendi. Bugünkü günlük değişim ise %0,30 olarak kaydedildi. Euro'nun 1.000 euro karşılığı TL olarak 55.640 TL, 5.000 euro ise 278.200 TL ediyor. Euro/TL'nin 7 gün önceki değeri 55,56 TL iken, bugün itibarıyla 55,72 TL seviyesine ulaştı. Bir euronun TL bazındaki değişimi 0,16 TL, yüzde değişim ise %0,29 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz hafta boyunca Euro/TL kurunda 7 günlük serideki değişim ise şu şekilde gerçekleşti: 55,56 TL, 55,45 TL, 55,53 TL, 55,40 TL, 55,53 TL, 55,51 TL ve son olarak 55,72 TL.

Euro/TL'deki fiyat hareketleri, uluslararası piyasalarda Euro'nun değer kazanmasıyla doğrudan ilişkilidir. EUR/USD paritesinin 1,0993 seviyesinden işlem görmesi ve günlük %0,25 değer artışı kaydetmesi, Euro'nun içerideki değerliliğini etkilemekte. Ancak geniş bir ECB veya diğer piyasa verileri olmadığı için, döviz çevriminde belirgin bir yönlendirme yapmak mümkün görünmemektedir.

Önceki veriler ışığında, mevcut fiyat ile destek ve direnç seviyeleri arasında dikkatli olunması gerekmektedir. Euro/TL'de destek seviyesi 55,51 TL, direnç seviyesi ise 55,83 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Euro Kuru

23 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,64 TL 55,72 TL %0,30





Güncel Döviz Kurları

23 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,60 TL 50,61 TL %0,07 İngiliz Sterlini 66,33 TL 66,59 TL %0,36 İsviçre Frangı 60,26 TL 60,31 TL %0,10 Kanada Doları 35,32 TL 35,35 TL %0,26 Avustralya Doları 33,60 TL 33,63 TL %0,51 Çin Yuanı 7,58 TL 7,59 TL %0,16 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,39 İsveç Kronu 4,96 TL 4,96 TL %0,42





Öne Çıkan Pariteler

23 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0993 %0,25 GBP/USD 1,3121 %0,31 USD/JPY 158,94 %0,28 USD/CHF 0,8393 %-0,04





Euro/TL'nin son 7 günlük değişimi göz önünde bulundurulduğunda, ilerleyen günlerde yatırımların yönü açısından bu seviyelerin takibe alınması önemlidir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,51 TL destek ve 55,83 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyeler, döviz piyasasında hareketliliği anlamak açısından önemli. Özellikle Euro'nun EUR/USD paritesindeki durumu ve genel piyasa gelişmeleri doğrultusunda fiyatlamaların nasıl şekilleneceği yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir unsur.

Sıkça Sorulan Sorular