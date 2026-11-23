Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,64 TL, satış kuru ise 55,72 TL olarak belirlendi. Bugünkü günlük değişim ise %0,30 olarak kaydedildi. Euro'nun 1.000 euro karşılığı TL olarak 55.640 TL, 5.000 euro ise 278.200 TL ediyor. Euro/TL'nin 7 gün önceki değeri 55,56 TL iken, bugün itibarıyla 55,72 TL seviyesine ulaştı. Bir euronun TL bazındaki değişimi 0,16 TL, yüzde değişim ise %0,29 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz hafta boyunca Euro/TL kurunda 7 günlük serideki değişim ise şu şekilde gerçekleşti: 55,56 TL, 55,45 TL, 55,53 TL, 55,40 TL, 55,53 TL, 55,51 TL ve son olarak 55,72 TL.
Euro/TL'deki fiyat hareketleri, uluslararası piyasalarda Euro'nun değer kazanmasıyla doğrudan ilişkilidir. EUR/USD paritesinin 1,0993 seviyesinden işlem görmesi ve günlük %0,25 değer artışı kaydetmesi, Euro'nun içerideki değerliliğini etkilemekte. Ancak geniş bir ECB veya diğer piyasa verileri olmadığı için, döviz çevriminde belirgin bir yönlendirme yapmak mümkün görünmemektedir.
Önceki veriler ışığında, mevcut fiyat ile destek ve direnç seviyeleri arasında dikkatli olunması gerekmektedir. Euro/TL'de destek seviyesi 55,51 TL, direnç seviyesi ise 55,83 TL olarak belirlenmiştir.
23 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,64 TL
|55,72 TL
|%0,30
23 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,60 TL
|50,61 TL
|%0,07
|İngiliz Sterlini
|66,33 TL
|66,59 TL
|%0,36
|İsviçre Frangı
|60,26 TL
|60,31 TL
|%0,10
|Kanada Doları
|35,32 TL
|35,35 TL
|%0,26
|Avustralya Doları
|33,60 TL
|33,63 TL
|%0,51
|Çin Yuanı
|7,58 TL
|7,59 TL
|%0,16
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,39
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,96 TL
|%0,42
23 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0993
|%0,25
|GBP/USD
|1,3121
|%0,31
|USD/JPY
|158,94
|%0,28
|USD/CHF
|0,8393
|%-0,04
Euro/TL'nin son 7 günlük değişimi göz önünde bulundurulduğunda, ilerleyen günlerde yatırımların yönü açısından bu seviyelerin takibe alınması önemlidir.
Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,51 TL destek ve 55,83 TL direnç seviyeleri arasında hareket ediyor. Bu seviyeler, döviz piyasasında hareketliliği anlamak açısından önemli. Özellikle Euro'nun EUR/USD paritesindeki durumu ve genel piyasa gelişmeleri doğrultusunda fiyatlamaların nasıl şekilleneceği yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir unsur.
Serbest piyasa 55,64 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.640 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0993 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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