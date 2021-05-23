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23 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

23.05.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 23 Mayıs Pazar gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 509 TL'de olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 23 Mayıs Pazar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 23 Mayıs altın fiyatları...

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları merak ediliyor. Altın bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 505,84 TL'den yapan gram altın bugün 509,05 TL alış ve 509,13 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.317,00 TL'den yapan cumhuriyet altını ise şu anda 3.247,00 TL alış ve 3.341,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Bir önceki kapanışını 1.665,00 TL'den yapan yarım altın, 1.623,00 TL alış ve 1.676,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 832,00 TL'den yapan çeyrek altın bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Çeyrek altın 817,00 TL alış ve 838,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmekte.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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