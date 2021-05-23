23 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları merak ediliyor. Altın bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 505,84 TL'den yapan gram altın bugün 509,05 TL alış ve 509,13 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Önceki kapanışını 3.317,00 TL'den yapan cumhuriyet altını ise şu anda 3.247,00 TL alış ve 3.341,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR? Bir önceki kapanışını 1.665,00 TL'den yapan yarım altın, 1.623,00 TL alış ve 1.676,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 832,00 TL'den yapan çeyrek altın bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.