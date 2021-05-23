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23 Mayıs dolar ne kadar oldu? | 23 Mayıs Pazar dolar kaç TL, Euro ne kadar?

23.05.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Mayıs Pazar günü piyasaların kapalı olduğu günde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstermişti. Şu anda yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların daha yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 23 Mayıs'ta dolar ne kadar oldu? 23 Mayıs Pazar günü dolar kaç TL ve Euro ne kadar?

İşte dolar ve euro'daki son durum...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu günde dolar fiyatları merak ediliyor. Dolar bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 8,4154 TL'den yapan dolar kuru, bugün 8,4031 TL alış ve 8,4277 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %-0.47 olan dolar, daha önce en yüksek 8.4183, en düşük ise 8.3596 seviyesini görmüştü.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Euro ise 23 Mayıs Pazar günü kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 10,2593 TL'den yapan euro, şu anda 10,2359 TL alış ve 10,2828 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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