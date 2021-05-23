23 Mayıs dolar ne kadar oldu? | 23 Mayıs Pazar dolar kaç TL, Euro ne kadar?

İşte dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
23 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu günde dolar fiyatları merak ediliyor. Dolar bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 8,4154 TL'den yapan dolar kuru, bugün 8,4031 TL alış ve 8,4277 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %-0.47 olan dolar, daha önce en yüksek 8.4183, en düşük ise 8.3596 seviyesini görmüştü.
EURO NE KADAR?
Euro ise 23 Mayıs Pazar günü kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 10,2593 TL'den yapan euro, şu anda 10,2359 TL alış ve 10,2828 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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