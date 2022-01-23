23 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Son zamanlarda kurda görülen hareketlilik nedeniyle dolar, euro ve sterlin fiyatlarındaki araştırmalar hız kazandı. Dolar, son birkaç gündür yatay ilerliyor. Euro ve sterlinde de benzer hareketler görülüyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz cuma yüzde 0,71 değer kazanan dolar 13,47 TL.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı yüzde 0,84'lük yükselişle kapatan euro ise 15,27 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı yüzde 0,23'lük yükselişle kapatan sterlin 18,2334 TL'den alınıyor ve 18,2713 TL'den satılıyor.

