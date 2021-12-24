24 Aralık Cuma 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan dövize endeksli mevduat sisteminin ardından, dolarda sert bir düşüş yaşandı. Dolardaki düşüş, altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Gram altının 700 TL'nin altına düşmesiyle, gözler, altın bilezik fiyatlarında son duruma çevrildi. İşte 24 Aralık Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik alış fiyatı 360,86 TL, satış fiyatı ise 429,66 TL olarak güncellendi. 14 ayar altın bilezikte yüzde 1,87 oranında değer kazancı görüldü.
18 ayar altın bilezik alış fiyatı 491,18 TL, satış fiyatı 491,47 TL'ye ulaştı. 18 ayar altın bilezik, yüzde 2,53 oranında değer kazandı.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı 591,26 TL, satış fiyatı 634,13 TL oldu. 22 ayar altın bilezikte, yüzde 1,83 oranında değer kazancı gözlemlendi.
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