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24 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

24.12.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yükselişini sürdüren altın fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli mevduat sisteminin ardından, sert bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, haftanın son işlem gününde, altın fiyatlarındaki son durumu araştırırken, gram altın, güne yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. İşte 24 Aralık Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Dolarda yaşanan değer kaybı sonrası, gözler altın fiyatlarında son duruma çevrildi. Geçtiğimiz günlerde bin TL'ye varan gram altın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli mevduat sisteminin ardından düşüşe geçmişti. İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 672,87 TL, satış fiyatı 673,26 olarak güncellendi. Gram altında yüzde 2,53 oranında değer kazancı görüldü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.050,00 TL, satış fiyatı 1.139,00 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın, yüzde 2,15 oranında değer kazandı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 2.100,00 TL, satış fiyatı 2.282,00 TL oldu. Yarım altında yüzde 2,19'lik değer kazancı gözlemlendi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 4.207,00 TL, satış fiyatı 4.544,00 TL olarak güncellendi. Cumhuriyet altını yüzde 2,20 oranında değer kazandı.

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gram altın çeyrek altın
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