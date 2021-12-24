24 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

Dolarda yaşanan değer kaybı sonrası, gözler altın fiyatlarında son duruma çevrildi. Geçtiğimiz günlerde bin TL'ye varan gram altın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli mevduat sisteminin ardından düşüşe geçmişti. İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
Gram altın alış fiyatı 672,87 TL, satış fiyatı 673,26 olarak güncellendi. Gram altında yüzde 2,53 oranında değer kazancı görüldü.
Çeyrek altın alış fiyatı 1.050,00 TL, satış fiyatı 1.139,00 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın, yüzde 2,15 oranında değer kazandı.
Yarım altın alış fiyatı 2.100,00 TL, satış fiyatı 2.282,00 TL oldu. Yarım altında yüzde 2,19'lik değer kazancı gözlemlendi.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 4.207,00 TL, satış fiyatı 4.544,00 TL olarak güncellendi. Cumhuriyet altını yüzde 2,20 oranında değer kazandı.
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