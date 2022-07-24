Güncel döviz fiyatları araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere döviz fiyatlarında FED ve Merkez Bankası faiz kararı etkili oluyor. Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki 24 Temmuz dolar kaç TL oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...
Doların alışı 17,7256 TL, satışı ise 17,7288 TL oldu.
Sterlin 21,2748 TL'den alınıp 21,3330 TL'den satılıyor.
Euro 18,0952 TL'den alınıyor ve 18,1512 TL'den satılıyor.
Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Yüzde 14 seviyelerinde olan faizlerin, bu seviyede kalması kararına varıldı.
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