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24 Temmuz dolar kaç TL oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

24.07.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Lirası karşısında dolar, euro ve sterlinin değeri, gündemin en önemli konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Dolar fiyatı, piyasaların kapalı olduğu pazar günü araştırılıyor. Peki 24 Temmuz dolar kaç TL oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

24 Temmuz dolar kaç TL oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Güncel döviz fiyatları araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere döviz fiyatlarında FED ve Merkez Bankası faiz kararı etkili oluyor. Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki 24 Temmuz dolar kaç TL oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

24 Temmuz dolar kaç TL oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Doların alışı 17,7256 TL, satışı ise 17,7288 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 21,2748 TL'den alınıp 21,3330 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 18,0952 TL'den alınıyor ve 18,1512 TL'den satılıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Yüzde 14 seviyelerinde olan faizlerin, bu seviyede kalması kararına varıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası sterlin
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