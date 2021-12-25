25 Aralık Cumartesi dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Vatandaşlar ve yatırımcılar, dolar fiyatlarındaki güncel durumu ilgiyle takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan dövize endeksli mevduat sistemi sonrası sert bir düşüş yaşayan dolar, güne yüzde 2,62 oranında değer kaybıyla giriş yaptı. İşte 25 Aralık Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 10,98 TL, satış fiyatı 10,99 TL'ye düştü.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 12,43 TL, satış fiyatı 12,44 TL olarak güncellendi. Euro, yüzde 3,03 oranında değer kaybetti.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 14,59 TL, satış fiyatı 14,63 TL oldu. İngiliz sterlininde, yüzde 3,86 oranında değer kaybı gözlemlendi.

