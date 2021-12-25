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25 Aralık Cumartesi dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

25.12.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat sistemini açıklamasının ardından hızla değer kaybeden dolar, hafta sonunun ilk gününe kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. Euroda da benzer hareketler görüldü. İşte 25 Aralık Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Vatandaşlar ve yatırımcılar, dolar fiyatlarındaki güncel durumu ilgiyle takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan dövize endeksli mevduat sistemi sonrası sert bir düşüş yaşayan dolar, güne yüzde 2,62 oranında değer kaybıyla giriş yaptı. İşte 25 Aralık Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 10,98 TL, satış fiyatı 10,99 TL'ye düştü.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 12,43 TL, satış fiyatı 12,44 TL olarak güncellendi. Euro, yüzde 3,03 oranında değer kaybetti.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 14,59 TL, satış fiyatı 14,63 TL oldu. İngiliz sterlininde, yüzde 3,86 oranında değer kaybı gözlemlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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