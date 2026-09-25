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25 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada 55,79 TL seviyesine geriledi ve günlük değişim %0,03 olarak kaydedildi. Son bir haftada değer kaybı ise %0,55 olarak belirlendi.

25 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,69 TL, satış fiyatı ise 55,79 TL olarak belirlendi. Bugünkü günlük değişim %0,03 olarak kaydedilirken, 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.690 TL’ye, 5.000 euro ise 278.450 TL’ye denk geliyor. Euro/TL'nin 7 gün önceki değeri 56,10 TL iken, bugün 55,79 TL seviyesine gerileyerek -0,31 TL’lik bir düşüş yaşadı. Yüzde değişim ise %-0,55 olarak belirtiliyor. 1.000 euro için TL karşılığı ise -310,00 TL azalmış durumda.

Son bir hafta içinde Euro/TL değerleri şöyle sıralandı:

  • 2026-09-17: 56,10 TL
  • 2026-09-18: 56,05 TL
  • 2026-09-21: 55,98 TL
  • 2026-09-22: 55,89 TL
  • 2026-09-23: 55,63 TL
  • 2026-09-24: 55,72 TL
  • 2026-09-25: 55,79 TL

Destek seviyeleri 55,58 TL, direnç seviyeleri ise 56,05 TL olarak dikkat çekiyor. Mevcut fiyat 55,79 TL olduğundan, bu seviyeleri takip etmek önemli olabilir.

Güncel Euro Kuru

25 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,69 TL 55,79 TL %0,03


Güncel Döviz Kurları

25 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,95 TL 48,97 TL %0,19
İngiliz Sterlini 64,72 TL 64,82 TL %0,08
İsviçre Frangı 59,05 TL 59,09 TL %0,05
Kanada Doları 34,60 TL 34,61 TL %0,11
Avustralya Doları 34,36 TL 34,38 TL %0,28
Çin Yuanı 7,29 TL 7,29 TL %0,14
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,39
İsveç Kronu 4,93 TL 4,94 TL %0,18


Öne Çıkan Pariteler

25 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1375 %-0,04
GBP/USD 1,3217 %-0,02
USD/JPY 158,26 %-0,37
USD/CHF 0,8289 %0,13


25 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL'nin destek seviyesi 55,58 TL seviyesinde bulunurken direnç seviyesi ise 56,05 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat bu seviyelere oldukça yakın ve bu seviyelerin takibi, ilerleyen günlerdeki olası hareketler için önemlidir. EUR/USD’deki yatay seyir, Euro/TL üzerinde de etkili olmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,69 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.690 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1375 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

25 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 2

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