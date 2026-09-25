25 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,69 TL, satış fiyatı ise 55,79 TL olarak belirlendi. Bugünkü günlük değişim %0,03 olarak kaydedilirken, 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.690 TL’ye, 5.000 euro ise 278.450 TL’ye denk geliyor. Euro/TL'nin 7 gün önceki değeri 56,10 TL iken, bugün 55,79 TL seviyesine gerileyerek -0,31 TL’lik bir düşüş yaşadı. Yüzde değişim ise %-0,55 olarak belirtiliyor. 1.000 euro için TL karşılığı ise -310,00 TL azalmış durumda.
Son bir hafta içinde Euro/TL değerleri şöyle sıralandı:
Destek seviyeleri 55,58 TL, direnç seviyeleri ise 56,05 TL olarak dikkat çekiyor. Mevcut fiyat 55,79 TL olduğundan, bu seviyeleri takip etmek önemli olabilir.
25 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,69 TL
|55,79 TL
|%0,03
25 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,95 TL
|48,97 TL
|%0,19
|İngiliz Sterlini
|64,72 TL
|64,82 TL
|%0,08
|İsviçre Frangı
|59,05 TL
|59,09 TL
|%0,05
|Kanada Doları
|34,60 TL
|34,61 TL
|%0,11
|Avustralya Doları
|34,36 TL
|34,38 TL
|%0,28
|Çin Yuanı
|7,29 TL
|7,29 TL
|%0,14
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,39
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,94 TL
|%0,18
25 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1375
|%-0,04
|GBP/USD
|1,3217
|%-0,02
|USD/JPY
|158,26
|%-0,37
|USD/CHF
|0,8289
|%0,13
Euro/TL'nin destek seviyesi 55,58 TL seviyesinde bulunurken direnç seviyesi ise 56,05 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat bu seviyelere oldukça yakın ve bu seviyelerin takibi, ilerleyen günlerdeki olası hareketler için önemlidir. EUR/USD’deki yatay seyir, Euro/TL üzerinde de etkili olmaktadır.
Serbest piyasa 55,69 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.690 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1375 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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