FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 25 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? 25 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

25 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? 25 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

25.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 25 Nisan Pazar gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösterdi. 478 TL’de olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 25 Nisan Pazar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 25 Nisan altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Nisan Pazar piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları yeşil renkli ve yukarı yönde ibreyi gösteriyor.
478 TL üzerinden işlem gören altının gramı 478,09 TL alış ve 478,18 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.141,00 TL'den yapan Cumhuriyet altını ise 3.061,00 TL alış ve 3.141,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 788,00 TL'den yapan çeyrek altın 770,00 TL alış ve 789,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 1.577,00 TL'den yapan yarım altın ise 1.530,00 TL alış ve 1.576,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmekte.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Thodex operasyonunda yeni gelişme! Ağabeyi gözaltına alındı

Thodex operasyonunda yeni gelişme! Ağabeyi gözaltına alındı

Dikkat çeken yorum: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu da harcadı

Dikkat çeken yorum: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu da harcadı

Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor

Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor

Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi?

Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi?

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Sinema sektörüne milyonlarca lira destek

Sinema sektörüne milyonlarca lira destek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.