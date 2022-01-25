25 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 25 Ocak 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

25 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.4746 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.4581 liradan, satış fiyatı ise 13.4912 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.41'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.2388 TL'den yapan euro şu anda 15.2173 TL alış ve 15.2605 TL satış fiyatına sahip.

