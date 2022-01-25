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25 Ocak dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin fiyatları

25.01.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya piyasası gözlerini 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Fed faiz kararına çevirmişken Dolar/TL paritesindeki son durum araştırılıyor. Dolar, euro ve sterlin 25 Ocak sabah saatlerine değer kaybıyla başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Fed faiz kararı doların yönünün belirlenmesinde etkili olacak. Uzman isimler faiz artırımı yapılabileceğini vurguluyor. Bununla birlikte dolar ile altın, kripto paralar gibi diğer varlıkların değeri şekillenecek. Peki 25 Ocak dolar ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

25 Ocak dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin fiyatları

DOLAR NE KADAR?

25 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,29 değer kaybeden dolar 13,46 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. Yüzde 0,36 değer kaybeden euro 15,24 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0,35 değer kaybeden sterlin ise 18,1265 TL'den alınıp 18,1998 TL'den satılıyor.

2022 FED FAİZ TOPLANTISI HAKKINDA

Yılın ilk Fed faiz toplantısı ocak ayında yapılacak. 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantının ikincisi 15-16 Mart'ta, üçüncüsü ise 3-4 Mayıs'ta yapılacak.

Fed faizi değiştirmemiş ve beklenildiği gibi yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tutmuştu. Toplantıda alınacak karar, doların yönünü belirleyecek.


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Euro
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