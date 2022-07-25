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25 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Temmuz Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

25.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 25 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Temmuz Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

25 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Temmuz Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 25 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

25 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.7866 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.7824 liradan, satış fiyatı ise 17.7909 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.1554 TL'den yapan euro şu anda 18.1455 TL alış ve 18.1654 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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