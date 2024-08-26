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26 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
26.08.2024 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 26 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

26 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 26 Ağustos 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

26 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.0073 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.0029 liradan, satış fiyatı ise 34.0118 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.0727 TL'den yapan euro şu anda 38.0505 TL alış ve 38.0951 TL satış fiyatına sahip.

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Fed Amerikan Doları
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