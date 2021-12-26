26 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Aralık Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın son gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 26 Aralık'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından döviz satış yöntemiyle son bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmişti. Peki 26 Aralık 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

26 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 26 Aralık Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 10.9914 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 10.9893 liradan, satış fiyatı ise 10.9935 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,3'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 12.4395 TL'den yapan euro şu anda 12.4348 TL alış ve 12.444 TL satış fiyatına sahip.