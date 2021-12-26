26 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2021 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26 Aralık Pazar günü haftanın son gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 26 Aralık tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

26 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

26 Aralık günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 617,93 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 26 Aralık itibariyle 560,00 TL alış ve 595,68 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 479,34 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 465,62 TL alış ve 465,98 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 421,77 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %2,92 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 343,44 TL alış ve 409,44 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.