26 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2021 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26 Aralık Pazar günü haftanın son gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 26 Aralık tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...
26 Aralık günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 617,93 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 26 Aralık itibariyle 560,00 TL alış ve 595,68 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 479,34 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 465,62 TL alış ve 465,98 TL satış fiyatına sahip.
Son kapanışını 421,77 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %2,92 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 343,44 TL alış ve 409,44 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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