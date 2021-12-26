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26 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

26.12.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Aralık Pazar haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Şu anda 638 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gram altın, önceki günlerde dolar/TL'nin 10 TL seviyesine düşmesiyle önemli bir düşüş yaşamıştı. Peki 26 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 26 Aralık 2021 altın fiyatları...

26 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 656 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.115 liradan işlem görmekteydi. İşte 26 Aralık Pazar altın fiyatları...

26 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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26 Aralık Pazar günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 672.104 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 672,10 lira satış fiyatı 673,50 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.522,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 4.455,00 TL satış fiyatı 4.522,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.202,35 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.144,01 TL alış ve 2.202,35 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.101,17 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Aralık itibariyle 1.075,37 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.101,17 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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