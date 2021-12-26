26 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 656 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.115 liradan işlem görmekteydi. İşte 26 Aralık Pazar altın fiyatları...

26 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

26 Aralık Pazar günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 672.104 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 672,10 lira satış fiyatı 673,50 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.522,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 4.455,00 TL satış fiyatı 4.522,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.202,35 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.144,01 TL alış ve 2.202,35 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.101,17 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Aralık itibariyle 1.075,37 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.101,17 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



