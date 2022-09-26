26 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 26 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro ne kadar?

26 Eylül 2022 Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Peki, Dolar bugün kaç TL?

26 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 18,4352 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,4302 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,4403 TL'den el değiştirdi.

Amerikan Dolar 26 Eylül 2022 Pazartesi günü 18,4451 TL alış, 18.4552 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,26'lık düşüşle yapan euro 17,7713 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,7459 TL alış fiyatından, 17,7967 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro 26 Eylül 2022 Pazartesi günü 17,8928 TL alış, 17,9202 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

