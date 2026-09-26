26 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,01 TL olurken, günlük değişim %0,12 olarak kaydedildi. Bugün 49,01 TL seviyesinde işlem gören Dolar/TL, haftalık performansı itibarıyla da yukarı yönlü bir seyir sergileyerek, 7 gün önce 48,73 TL’den yükselmiş durumda.
Dolar’ın alış kuru üzerinden 1.000 doları TL’ye çevirdiğimizde 48.850 TL değerine, 5.000 doları çevirdiğimizde ise toplam 244.250 TL değerine ulaşıyoruz. Bir doların TL cinsinden değişim miktarı 0,28 TL olarak belirlenirken, bu değişim, haftalık bazda %0,57’lik bir artışa işaret ediyor. Son bir haftada Dolar/TL fiyatı 48,73 TL’den 49,01 TL’ye çıkarak 280,00 TL'lik bir artış sağladı.
Aşağıdaki tabloda güncel döviz kurları yer alıyor:
26 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,85 TL
|49,01 TL
|%0,12
26 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,40 TL
|56,11 TL
|%0,06
|İngiliz Sterlini
|64,37 TL
|65,25 TL
|%0,15
|İsviçre Frangı
|58,96 TL
|59,19 TL
|%0,06
|Kanada Doları
|34,54 TL
|34,66 TL
|%0,09
|Avustralya Doları
|34,30 TL
|34,43 TL
|%0,27
|Çin Yuanı
|7,27 TL
|7,29 TL
|%0,01
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%1,31
|İsveç Kronu
|4,92 TL
|4,95 TL
|%0,11
26 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1392
|%0,10
|GBP/USD
|1,3244
|%0,19
|USD/JPY
|157,27
|%-0,99
|USD/CHF
|0,8283
|%0,06
Dolar/TL'nin son 7 günlük fiyat değişimi grafik olarak aşağıdaki gibidir:
Dolar/TL, 48,82 TL seviyesinde destek bulurken, 49,10 TL seviyeleri direnç noktası olarak izleniyor. Mevcut fiyat, destek seviyesinin üstünde kalmayı sürdürdüğü için yükseliş potansiyelini koruyor. Bu seviyelerin takip edilmesi, fiyat hareketlerinin yönü açısından önemli bir gösterge teşkil ediyor.
Serbest piyasadaki güncel 48,85 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.850 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,12 oranında değişim kaydetmiştir.
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