26 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,01 TL olurken, günlük değişim %0,12 olarak kaydedildi. Bugün 49,01 TL seviyesinde işlem gören Dolar/TL, haftalık performansı itibarıyla da yukarı yönlü bir seyir sergileyerek, 7 gün önce 48,73 TL’den yükselmiş durumda.

Dolar’ın alış kuru üzerinden 1.000 doları TL’ye çevirdiğimizde 48.850 TL değerine, 5.000 doları çevirdiğimizde ise toplam 244.250 TL değerine ulaşıyoruz. Bir doların TL cinsinden değişim miktarı 0,28 TL olarak belirlenirken, bu değişim, haftalık bazda %0,57’lik bir artışa işaret ediyor. Son bir haftada Dolar/TL fiyatı 48,73 TL’den 49,01 TL’ye çıkarak 280,00 TL'lik bir artış sağladı.

Aşağıdaki tabloda güncel döviz kurları yer alıyor:

Güncel Dolar Kuru

26 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,85 TL 49,01 TL %0,12





Güncel Döviz Kurları

26 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,40 TL 56,11 TL %0,06 İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,25 TL %0,15 İsviçre Frangı 58,96 TL 59,19 TL %0,06 Kanada Doları 34,54 TL 34,66 TL %0,09 Avustralya Doları 34,30 TL 34,43 TL %0,27 Çin Yuanı 7,27 TL 7,29 TL %0,01 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,31 İsveç Kronu 4,92 TL 4,95 TL %0,11





Öne Çıkan Pariteler

26 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1392 %0,10 GBP/USD 1,3244 %0,19 USD/JPY 157,27 %-0,99 USD/CHF 0,8283 %0,06





Dolar/TL'nin son 7 günlük fiyat değişimi grafik olarak aşağıdaki gibidir:

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL, 48,82 TL seviyesinde destek bulurken, 49,10 TL seviyeleri direnç noktası olarak izleniyor. Mevcut fiyat, destek seviyesinin üstünde kalmayı sürdürdüğü için yükseliş potansiyelini koruyor. Bu seviyelerin takip edilmesi, fiyat hareketlerinin yönü açısından önemli bir gösterge teşkil ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular