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26 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,01 TL olarak belirlendi. Dolar/TL, son bir haftada 48,73 TL'den 49,01 TL'ye çıkarak 0,28 TL'lik bir değişim gösterdi.

26 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,01 TL olurken, günlük değişim %0,12 olarak kaydedildi. Bugün 49,01 TL seviyesinde işlem gören Dolar/TL, haftalık performansı itibarıyla da yukarı yönlü bir seyir sergileyerek, 7 gün önce 48,73 TL’den yükselmiş durumda.

Dolar’ın alış kuru üzerinden 1.000 doları TL’ye çevirdiğimizde 48.850 TL değerine, 5.000 doları çevirdiğimizde ise toplam 244.250 TL değerine ulaşıyoruz. Bir doların TL cinsinden değişim miktarı 0,28 TL olarak belirlenirken, bu değişim, haftalık bazda %0,57’lik bir artışa işaret ediyor. Son bir haftada Dolar/TL fiyatı 48,73 TL’den 49,01 TL’ye çıkarak 280,00 TL'lik bir artış sağladı.

Aşağıdaki tabloda güncel döviz kurları yer alıyor:

Güncel Dolar Kuru

26 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,85 TL 49,01 TL %0,12


Güncel Döviz Kurları

26 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,40 TL 56,11 TL %0,06
İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,25 TL %0,15
İsviçre Frangı 58,96 TL 59,19 TL %0,06
Kanada Doları 34,54 TL 34,66 TL %0,09
Avustralya Doları 34,30 TL 34,43 TL %0,27
Çin Yuanı 7,27 TL 7,29 TL %0,01
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,31
İsveç Kronu 4,92 TL 4,95 TL %0,11


Öne Çıkan Pariteler

26 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1392 %0,10
GBP/USD 1,3244 %0,19
USD/JPY 157,27 %-0,99
USD/CHF 0,8283 %0,06


Dolar/TL'nin son 7 günlük fiyat değişimi grafik olarak aşağıdaki gibidir:

26 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL, 48,82 TL seviyesinde destek bulurken, 49,10 TL seviyeleri direnç noktası olarak izleniyor. Mevcut fiyat, destek seviyesinin üstünde kalmayı sürdürdüğü için yükseliş potansiyelini koruyor. Bu seviyelerin takip edilmesi, fiyat hareketlerinin yönü açısından önemli bir gösterge teşkil ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,85 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.850 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,12 oranında değişim kaydetmiştir.

26 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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