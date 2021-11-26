26 Kasım gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesi 13.50 TL'ye çıkan dolar, altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 1,78'lik değer kazancıyla giriş yaptı.

GRAM ALTIN

Gram altın 702,48 TL alış fiyatı ve 702,62 TL satış fiyatıyla güne başladı.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 1.111,00 TL alış fiyatı ve 1.151,00 TL satış fiyatını gördü.

YARIM ALTIN

Yarım altın 2.223,00 TL alış fiyatı ve 2.302,00 TL satış fiyatına vardı.

CUMHURİYET ALTINI

Yüzde 1,46 değer kazancı görülen cumhuriyet altını alış fiyatı 4.446,00 TL, satış fiyatı ise 4.589,00 TL oldu.

