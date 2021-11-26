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26 Kasım gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

26.11.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası, gözler, altın fiyatlarında son duruma çevrildi. Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının ardından doların yükselişe geçmesi, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek başladı.

Geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesi 13.50 TL'ye çıkan dolar, altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 1,78'lik değer kazancıyla giriş yaptı.

GRAM ALTIN

Gram altın 702,48 TL alış fiyatı ve 702,62 TL satış fiyatıyla güne başladı.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 1.111,00 TL alış fiyatı ve 1.151,00 TL satış fiyatını gördü.

YARIM ALTIN

Yarım altın 2.223,00 TL alış fiyatı ve 2.302,00 TL satış fiyatına vardı.

CUMHURİYET ALTINI

Yüzde 1,46 değer kazancı görülen cumhuriyet altını alış fiyatı 4.446,00 TL, satış fiyatı ise 4.589,00 TL oldu.

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26 Kasım dolar kuru! 26 Kasım dolar kuru!
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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