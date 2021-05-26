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26 Mayıs Dolar kuru son durum | Bugün (26 Mayıs) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

26.05.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen Dolar kuru, bu haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Sakin başlangıcın ardından tekrar yükselişe geçen Dolar kuru, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Amerikan Doları, 26 Mayıs itibariyle güne 8,47 ile başlamasının ardından, düşüş yaşadı. Euro da yine aynı şekilde güne yüksek bir seviyeden başladı ve daha sonra düşüşe geçerek şu an için 10,36 liradan işlem görmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda ise Dolar, Euro karşısındaki düşüşünü sürdürüyor. Aynı zamanda FED politikacılarından gelen enflasyon analizleri sonrasında ABD hazine tahvil faizi ve dolar endeksi geriledi. Endeks, uzmanların kritik seviye olarak gördüğü 90 seviyesinin altına indi ve şu an için 89,60 seviyelerinde bulunuyor.

Uzmanlar, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin enflasyonist endişeleri yatıştıran açıklamalarının risk iştahını artırdığını belirterek, dolar endeksindeki zayıf görünümün de gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran uzmanlar, AB Liderler Zirvesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinin yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğu kaydetti.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,4753 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,14 azalışla 8,4497 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,3771, en yüksek 8,4863 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,4618 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,3963 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 10,3663 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2454, en yüksek 10,3926 seviyelerini gören Euro, günü 10,3687 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 12,0092 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 11,9748 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,8681, en yüksek 12,0083 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,9775 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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