26 Mayıs Dolar kuru son durum | Bugün (26 Mayıs) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

Küresel piyasalarda ise Dolar, Euro karşısındaki düşüşünü sürdürüyor. Aynı zamanda FED politikacılarından gelen enflasyon analizleri sonrasında ABD hazine tahvil faizi ve dolar endeksi geriledi. Endeks, uzmanların kritik seviye olarak gördüğü 90 seviyesinin altına indi ve şu an için 89,60 seviyelerinde bulunuyor.

Uzmanlar, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin enflasyonist endişeleri yatıştıran açıklamalarının risk iştahını artırdığını belirterek, dolar endeksindeki zayıf görünümün de gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran uzmanlar, AB Liderler Zirvesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinin yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğu kaydetti.