26 Nisan Dolar kuru | 26 Nisan Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Geçtiğimiz haftalarda yavaş yavaş yükseliş gösteren Amerikan Doları, Çarşamba günü ani bir zirve yaşayarak, 8,37 seviyesine kadar tırmandı. Cuma gününün 23 Nisan resmi tatil olmasından dolayı, Perşembe günü kapanan piyasalarda Dolar haftayı 8,37 TL’den kapatırken, Euro ise haftayı 10,14 seviyesinde bitirdi. Joe Biden’in Ermeni Soykırımı tanımı, gerginliğe sebep olurken, bu durum Amerikan Doları ve Euro fiyatlarına da yansıdı.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,39 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 26 Nisan itibarıyla %0,55 artışla 8,41 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,30, en yüksek 8,40 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,38 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 2 Nisan tarihinde 7,98 ile son bir ayın en düşük, 30 Mart tarihinde ise 8,45 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,41 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 10,17 ile başlayan Euro kuru, 26 Nisan itibarıyla %0,91 artışla 10,23 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,96, en yüksek 10,18 seviyelerini gören Euro, günü 10,14 seviyesinde kapattı. Euro, 2 Nisan tarihinde 9,42 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 10,21 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,23 TL'ye karşılık gelmektedir.