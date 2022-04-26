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26 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 26 Nisan 2022 Salı güncel dolar kuru!

26.04.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Piyasalardaki gelişmeleri yorumlayan İslam Memiş, doların konuşulduğu kadar kazandırmadığını ifade etti. Peki 26 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? İşte konuya ilişkin detaylar...

26 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 26 Nisan 2022 Salı güncel dolar kuru!

26 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın ikinci gününde de piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. 26 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 26 Nisan 2022 Salı güncel dolar kuru bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

26 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların açıldığı haftanın ikinci gününde de ilgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Yüzde 0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

EURO NE KADAR?


728xauto (77)

Bir önceki kapanışını 15.8606 TL'den yapan euro şu anda 15.8543 TL alış ve 15.8669 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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