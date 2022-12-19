26 ay sonra ilke imza atmıştı: Merkez Bankası’ndan yılın son faiz kararı! Dolar/TL kuru için dikkat çeken rapor…

2021 yılı sonundan bu yana faiz indirim sürecine devam eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 9 seviyesine çekmişti. Yılın son faiz kararı için bu hafta yeniden bir araya gelecekler. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında Perşembe günü saat 14.00’te toplanacak.

PPK METNİ’NDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Son PPK metninde ise "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi. Böylece geçtiğimiz yıl başlayan indirim döngüsü son buldu.

FAİZLERDE SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

26 ay sonra belirlenen hedef doğrultusunda tek haneye indirilen faizler için bu ayki tahmin de netleşti. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

2023 İÇİN DOLAR TAHMİNLERİ

Bir süredir Merkez Bankası’nın faiz kararı karşısında tepkisiz kalmaya devam eden dolar/TL kuru içinse 2023 tahminleri gelmeye başladı. Bu kapsamda Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde dolar/TL kuru beklentileri netleşti. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,78 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,35'ten 22,77'ye geriledi.

ABD'Lİ DEV BANKADAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE RAPORU

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo ise Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir rapor yayınladı. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında 2023'te dolar karşısında en fazla değer kaybının Arjantin Pesosu ve TL'de olmasını beklediklerini ifade etti. Raporda 2023 yılı sonu için kur tahminlerine de yer verildi. Banka dolar/TL kurunda yüzde 23,4 artış tahmininde bulundu. Bu tahmine göre, şu an 18,64 olan dolar/TL kurunun bu yıl sonunda 19, Haziran 2023'te 21, 2023 yılı sonunda 23 TL olması bekleniyor.

Tüm bu gelişmelerle Merkez Bankası’nın faiz kararı haftasına dolar/TL kuru yatay başladı. Kur şu sıralarda 18,64 liradan işlem görüyor.



