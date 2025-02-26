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26 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
26.02.2025 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 26 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

26 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 26 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

26 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.4614 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.4556 liradan, satış fiyatı ise 36.4673 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.2859 TL'den yapan euro şu anda 38.2746 TL alış ve 38.2973 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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