26 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Temmuz Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 26 Temmuz 2022 Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 26 Temmuz 2022 dolar - euro güncel fiyatları ve detayları haberimizde bulabilrsiniz.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,36'lik artışla 17,8227 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,8091 ve güncel satış fiyatı 17,8365 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar 26 Temmuz 2022 Salı günü 17,82 TL'den işlem görüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 17,8520 ile 20 Aralık'tan beri yeni zirvesini gördü.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,32'lik yükselişle yapan euro 18,2386 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,4056 TL alış fiyatından, 18,2593 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 26 Temmuz 2022 Salı günü 18,25 seviyesinde işlem görüyor.

