26 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Temmuz Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 26 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

26 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.8512 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.8391 liradan, satış fiyatı ise 17.8635 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2534 TL'den yapan euro şu anda 18.2464 TL alış ve 18.2605 TL satış fiyatına sahip.

