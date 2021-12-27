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27 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

27.12.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar 27 Aralık Pazartesi haftanın ilk gününde piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Önceki günlerde Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmesinin ardından dolar/TL'de önemli bir düşüş gerçekleşmişti. Peki 27 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

27 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 27 Aralık'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından döviz satış yöntemiyle son bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi uygulamasına geçilmişti. Peki 27 Aralık 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

27 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 27 Aralık Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 10.9818 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 10.9700 liradan, satış fiyatı ise 10,9936 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 12.4492 TL'den yapan euro şu anda 12.4349 TL alış ve 12.4636 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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