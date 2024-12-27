27 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Aralık Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 27 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

27 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.2764 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.2665 liradan, satış fiyatı ise 35.2865 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.7434 TL'den yapan euro şu anda 36.7219 TL alış ve 36.7651 TL satış fiyatına sahip.