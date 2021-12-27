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27 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 27 Aralık 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

27.12.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Aralık piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmişti. Gram altın uygulama sonrası düşüşe geçmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

27 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 27 Aralık 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

27 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 27 Aralık 2021 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

27 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

27 Aralık günü haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 617,93 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 27 Aralık itibariyle 560,00 TL alış ve 595,68 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 479,34 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 465,62 TL alış ve 465,98 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 421,77 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %4,83 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 344,65 TL alış ve 442,13 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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