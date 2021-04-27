27 Nisan Dolar kuru | 27 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Döviz fiyatları binlerce yatırımcıyı ilgilendiren konular arasında yer alıyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden’ının yaptığı açıklamalar Dolar kuru üzerinde oldukça etkili olmuştu. Peki 27 Nisan Amerikan Doları ve Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,28 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 27 Nisan itibarıyla %0,13 artışla 8,28 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,26, en yüksek 8,48 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,27 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 2 Nisan tarihinde 7,98 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 8,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,28 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 10,00 ile başlayan Euro kuru, 27 Nisan itibarıyla %0,12 artışla 10,01 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,00, en yüksek 10,27 seviyelerini gören Euro, günü 10,01 seviyesinde kapattı. Euro, 2 Nisan tarihinde 9,42 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 10,2769 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,01 TL'ye karşılık gelmektedir.