FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 27 Ocak dolar ve euro ne kadar? FED faiz kararı sonrası dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

27 Ocak dolar ve euro ne kadar? FED faiz kararı sonrası dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

27.01.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde piyasaların gözü FED faiz kararına çevrilmişti. Dolar başta olmak üzere piyasalardaki durumda belirleyici rol oynayan FED faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. FED faiz toplantısında alınan karar, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakmak oldu. Bu durum, Dolar/TL paritesinde büyük bir değişikliğe neden olmadı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

FED faiz kararı sonrası doların TL karşısındaki değeri araştırılıyor. Dünya çapında ticarette önemli yeri olan dolar, FED faiz kararının açıklanmasının ardından 13,57 TL civarında seyretti. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

27 Ocak sabah saatlerine yatay başlayan dolar 13,58 TL oldu.

27 Ocak dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

EURO NE KADAR?

Dolarla birlikte harekete den euro da 27 Ocak sabah saatlerine stabil başladı ve 15,2406 TL'den alınıp 15,2962 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

27 Ocak sabah saatlerinde yatay seyreden sterlin ise 18,2602 TL'den alınıp 18,3221 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLDU?

ABD'de görülen yüksek enflasyon ve faiz artırımına yönelik açıklamalar, FED'in geçtiğimiz gün faiz artırımı kararı alabileceği ihtimalini güçlendirmişti. Ancak FED, politika faizini sabit tutma kararı aldı. Geçtiğimiz yılda da faiz artırımına gitmeyen FED'in, bu yıl 4 kez faiz artırımı yapması bekleniyor.

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Dolar ve altın ne olur? Dolar ve altın ne olur?
Anahtar Kelimeler:
Euro İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"

Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçi maaşlarına ek zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçi maaşlarına ek zam açıklaması

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Ceza geliyor

Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Ceza geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

Yükseliş için tarih verildi

Yükseliş için tarih verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.