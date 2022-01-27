27 Ocak dolar ve euro ne kadar? FED faiz kararı sonrası dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

FED faiz kararı sonrası doların TL karşısındaki değeri araştırılıyor. Dünya çapında ticarette önemli yeri olan dolar, FED faiz kararının açıklanmasının ardından 13,57 TL civarında seyretti. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

27 Ocak sabah saatlerine yatay başlayan dolar 13,58 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Dolarla birlikte harekete den euro da 27 Ocak sabah saatlerine stabil başladı ve 15,2406 TL'den alınıp 15,2962 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

27 Ocak sabah saatlerinde yatay seyreden sterlin ise 18,2602 TL'den alınıp 18,3221 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLDU?

ABD'de görülen yüksek enflasyon ve faiz artırımına yönelik açıklamalar, FED'in geçtiğimiz gün faiz artırımı kararı alabileceği ihtimalini güçlendirmişti. Ancak FED, politika faizini sabit tutma kararı aldı. Geçtiğimiz yılda da faiz artırımına gitmeyen FED'in, bu yıl 4 kez faiz artırımı yapması bekleniyor.

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)



