FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 27 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

27 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

27.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 27 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

27 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 27 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

27 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.8708 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.8688 liradan, satış fiyatı ise 17.873 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.36'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.1544 TL'den yapan euro şu anda 18.1438 TL alış ve 18.1651 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar 2022'nin zirvesinde!Dolar 2022'nin zirvesinde!
Başvurana 6 bin 250 verilecek... 31 Temmuz son tarih Başvurana 6 bin 250 verilecek... 31 Temmuz son tarih
Emekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacakEmekliye güzel haber! 28'inde hesaplarda olacak
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

18 yaşındaki genci eşiyle yakalamıştı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

Ev almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar...

Ev almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar...

KKM'ye dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı

KKM'ye dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı

Bakan Dönmez'den 'doğal gaz faturası' açıklaması

Bakan Dönmez'den 'doğal gaz faturası' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Çuvalla para ödemeyin! İki malzemeyle harikalar yaratın

Çuvalla para ödemeyin! İki malzemeyle harikalar yaratın

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.