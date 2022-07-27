27 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 27 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

27 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.8708 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.8688 liradan, satış fiyatı ise 17.873 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.36'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.1544 TL'den yapan euro şu anda 18.1438 TL alış ve 18.1651 TL satış fiyatına sahip.

