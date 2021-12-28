28 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Aralık Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 28 Aralık'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından önceki günlerde döviz satış yöntemiyle son bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmişti. Peki 28 Aralık 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

28 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 28 Aralık Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 11,6227 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 11,5752 liradan, satış fiyatı ise 11,6702 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,83'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 13,1654 TL'den yapan euro şu anda 13,1403 TL alış ve 13,1906 TL satış fiyatına sahip.