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28 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

28.12.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Aralık haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından geçtiğimiz günlerde Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmişti. Uygulama sonrası gram altın düşüşe geçmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte 28 Aralık 2021 Salı altın bilezik fiyatları...

28 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

28 Aralık Salı günü haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 28 Aralık tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

28 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

28 Aralık günü haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 617,93 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 28 Aralık itibariyle 614,71 TL alış ve 628,36 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 492,20 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 491,17 TL alış ve 491,41 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 454,48 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,53 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 370,00 TL alış ve 456,88 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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