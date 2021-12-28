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28 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

28.12.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Aralık Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Şu anda 678 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dolar kurunun geçtiğimiz günlerde 10 TL seviyesine düşmesiyle gram altında önemli bir düşüş yaşamıştı. Peki 28 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 28 Aralık 2021 altın fiyatları...

28 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ikinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 674 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.115 liradan işlem görmekteydi. İşte 28 Aralık 2021 Salı altın fiyatları...

28 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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28 Aralık Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 674,25 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 677,99 lira satış fiyatı 678,12 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.446,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 4.085,00 TL satış fiyatı 4.404,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.233,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.039,00 TL alış ve 2.212,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.115,100 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Aralık itibariyle 1.020,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.104,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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