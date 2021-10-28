28 Ekim dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Yaklaşık son 2 ayda yüzde 14 değer kazanan dolar, 25-29 Ekim haftası içerisinde 9,41 TL'ye kadar geriledi. Sterlin ise TL karşısında son 2 ayda yaklaşık yüzde 13,46 değer kazandı. Euro ve sterlin de doların hareketlerini takip ediyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yüzde 3,65 değer kazanan dolar 28 Ekim gününe yüzde 0,25'lik yükseliş ile başladı. Doların fiyatı 9,52 TL.

EURO NE KADAR?

Haftaya 11,13 TL'den başlayan euro yüzde 1 değer kaybederek 11,03 TL'ye geriledi.

STERLİN NE KADAR?

Haftaya 13,37 TL'den başlayan sterlin yüzde 3,36 değer kaybederek 13,06 TL oldu.

