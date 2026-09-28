28 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Bugün Dolar/TL serbest piyasada 48,98 TL'den işlem görmekte ve günlük değişim %0,10 olarak kaydedilmektedir. 1.000 doların TL karşılığı 48.980 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 244.900 TL olarak hesaplanmaktadır. Dolar/TL'deki bu hareketlenmenin temelinde güncel piyasa koşulları olmaktadır.
Son 7 gün içinde Dolar/TL'nin 7 gün önceki fiyatı 48,77 TL iken, bugün 48,98 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu süre zarfında 1 doların TL bazındaki değişimi 0,21 TL olarak gerçekleşmiştir ve yüzdesel olarak %0,43'lük bir artış göstermiştir. Böylece 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 210,00 TL olarak hesaplanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda Dolar/TL ve diğer döviz kurları detaylı bir şekilde sunulacaktır.
28 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,98 TL
|48,98 TL
|%0,10
28 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,76 TL
|55,83 TL
|%0,07
|İngiliz Sterlini
|64,86 TL
|64,94 TL
|%0,14
|İsviçre Frangı
|58,97 TL
|59,00 TL
|%-0,15
|Kanada Doları
|34,59 TL
|34,61 TL
|%0,00
|Avustralya Doları
|34,39 TL
|34,41 TL
|%0,09
|Çin Yuanı
|7,29 TL
|7,30 TL
|%0,23
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,02
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,93 TL
|%-0,09
28 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1383
|%-0,08
|GBP/USD
|1,3240
|%-0,03
|USD/JPY
|157,68
|%0,26
|USD/CHF
|0,8303
|%0,24
Günlük döviz kurlarını takip ederken, Dolar/TL'nin 7 günlük seyrine baktığımızda, fiyatların gün geçtikçe az da olsa yukarı yönlü bir trend izlediği gözlemlenmektedir. Dolar/TL'nin 48,84 TL destek seviyesinin üzerinde kalması, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaktadır.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,84 TL, direnç seviyesi ise 49,05 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat bu seviyeler arasında bir konumda. Destek seviyesi altında bir kapanış, aşağı yönlü hareketleri tetikleyebileceği gibi, direnç seviyesinin aşılması ise yeni bir yükseliş trendini beraberinde getirebilir.
Serbest piyasadaki güncel 48,98 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.980 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,10 oranında değişim kaydetmiştir.
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