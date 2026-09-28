28 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Bugün Dolar/TL serbest piyasada 48,98 TL'den işlem görmekte ve günlük değişim %0,10 olarak kaydedilmektedir. 1.000 doların TL karşılığı 48.980 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 244.900 TL olarak hesaplanmaktadır. Dolar/TL'deki bu hareketlenmenin temelinde güncel piyasa koşulları olmaktadır.

Son 7 gün içinde Dolar/TL'nin 7 gün önceki fiyatı 48,77 TL iken, bugün 48,98 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu süre zarfında 1 doların TL bazındaki değişimi 0,21 TL olarak gerçekleşmiştir ve yüzdesel olarak %0,43'lük bir artış göstermiştir. Böylece 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 210,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Dolar/TL ve diğer döviz kurları detaylı bir şekilde sunulacaktır.

Güncel Dolar Kuru

28 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,98 TL 48,98 TL %0,10





Güncel Döviz Kurları

28 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,76 TL 55,83 TL %0,07 İngiliz Sterlini 64,86 TL 64,94 TL %0,14 İsviçre Frangı 58,97 TL 59,00 TL %-0,15 Kanada Doları 34,59 TL 34,61 TL %0,00 Avustralya Doları 34,39 TL 34,41 TL %0,09 Çin Yuanı 7,29 TL 7,30 TL %0,23 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,02 İsveç Kronu 4,93 TL 4,93 TL %-0,09





Öne Çıkan Pariteler

28 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1383 %-0,08 GBP/USD 1,3240 %-0,03 USD/JPY 157,68 %0,26 USD/CHF 0,8303 %0,24





Günlük döviz kurlarını takip ederken, Dolar/TL'nin 7 günlük seyrine baktığımızda, fiyatların gün geçtikçe az da olsa yukarı yönlü bir trend izlediği gözlemlenmektedir. Dolar/TL'nin 48,84 TL destek seviyesinin üzerinde kalması, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,84 TL, direnç seviyesi ise 49,05 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat bu seviyeler arasında bir konumda. Destek seviyesi altında bir kapanış, aşağı yönlü hareketleri tetikleyebileceği gibi, direnç seviyesinin aşılması ise yeni bir yükseliş trendini beraberinde getirebilir.

Sıkça Sorulan Sorular