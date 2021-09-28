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28 Eylül dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

28.09.2021 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında en yüksek 8,82 TL'ye ulaşan dolar geçtiğimiz hafta rekor tazeledi. Son üç haftadır yükselişine devam eden dolar 8,88 TL'ye kadar yükseldi. Dolardaki bu yükselişi sterlin ve euro da takip etti. Güne stabil başlayan euro, geçtiğimiz günü 10,41 TL'den kapatmıştı. Sterlin ise geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 1,14 değer kazandı.

Geçtiğimiz haftalarda 8,26 TL'ye kadar değer kaybeden dolar, son üç haftadır yönünü yukarı çevirdi. Yaklaşık 11 hafta boyunca düşüş trendinde olan dolar, söz konusu seviyeden alıcı buldu ve kısa sürede rekor tazeledi. Euro ise geçtiğimiz günde yüzde 1,10 değer kazandı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yüzde 1,46 değer kazanan dolar 8,82 TL.

EURO NE KADAR?

Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. Güne stabil başlayan euro 10,31 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz günü 12,15 TL'den kapatan sterlinin fiyatı 12,09 TL.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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