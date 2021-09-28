28 Eylül dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Geçtiğimiz haftalarda 8,26 TL'ye kadar değer kaybeden dolar, son üç haftadır yönünü yukarı çevirdi. Yaklaşık 11 hafta boyunca düşüş trendinde olan dolar, söz konusu seviyeden alıcı buldu ve kısa sürede rekor tazeledi. Euro ise geçtiğimiz günde yüzde 1,10 değer kazandı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yüzde 1,46 değer kazanan dolar 8,82 TL.

EURO NE KADAR?

Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. Güne stabil başlayan euro 10,31 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz günü 12,15 TL'den kapatan sterlinin fiyatı 12,09 TL.

