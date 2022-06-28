Dolar ve euroda son durum merak edildi. Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süre 17 TL seyrine devam etse de 16 TL'ye düştü. Dolar kurundaki gelişmeler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 28 Haziran 2022 bugün 1 dolar kaç TL? Detaylar haberimizde...

28 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,5386 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,5383 liradan, satış fiyatı ise 16,5391 liradan işlem gördü.

Dolar/TL kuru 28 Haziran 2022 Salı günü 16,6388 TL alış fiyatından 16,6448 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde -1,40'lık bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,5206 TL'den yapan euro 17,4642 TL alış ve 17,5770 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 28Haziran Salı günü aynı dakikalarda 17,6092 alış fiyatından, 17,6308 TL satış fiyatından işlem görüyor.

