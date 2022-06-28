28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Haziran Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 28 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

28 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.5513 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.5445 liradan, satış fiyatı ise 16.5582 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.01'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.5241 TL'den yapan euro şu anda 17.4842 TL alış ve 17.564 TL satış fiyatına sahip.

