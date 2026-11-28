Dolar bugün serbest piyasada 50,78 TL satış fiyatıyla işlem görüyor; alış kuru 50,75 TL. Dolar/TL’de günlük değişim yüzde 0,20 olarak kaydedilirken, bu hareketi açıklayan bir piyasa etkeni verisi bulunmuyor.

Elindeki doları TL’ye çevirmek isteyenler için alış kuruyla hesaplandığında 1.000 dolar 50.750,00 TL, 5.000 dolar ise 253.750,00 TL karşılık buluyor. Bu tutarlar güncel kur üzerinden yapılan hesaplamalardır; işlem anındaki fiyat değişiklikleri sonucu etkileyebilir.

Son 7 günlük seride kur 50,46 TL’den 50,78 TL’ye çıktı. Verilen hesaplamaya göre 1 doların TL karşılığı bu dönemde 0,32 TL, yüzde 0,63 arttı; 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 320,00 TL oldu. Serideki günlük değerler, hafta boyunca genel hareketin yukarı yönlü olduğunu, ancak 25 Kasım’daki 50,68 TL seviyesinden 26 Kasım’da 50,67 TL’ye sınırlı bir gerileme yaşandığını gösteriyor.

Döviz kurlarında görünüm tek yönlü değil. Euro 55,60 TL satış fiyatıyla doların üzerinde işlem görürken günlük değişimi yüzde 0,29 düşüş yönünde. İngiliz sterlini 66,57 TL satış fiyatıyla daha yüksek seviyede bulunuyor ve günlük değişimi yüzde 0,08 geriledi. Buna karşılık Kanada ve Avustralya dolarlarında günlük değişim sırasıyla yüzde 0,21 ve yüzde 0,38 artış olarak verildi. Bu farklılıklar, döviz kurlarının gün içindeki hareketlerinin para birimine göre değişebildiğini ortaya koyuyor.

Dolar alış-satış makası 0,03 TL. Güncel dolar kuru, euro ne kadar ve sterlin ne kadar sorularının yanıtları ile diğer döviz kurları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Güncel Dolar Kuru

28 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,75 TL 50,78 TL %0,20





Güncel Döviz Kurları

28 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,54 TL 55,60 TL %-0,29 İngiliz Sterlini 66,50 TL 66,57 TL %-0,08 İsviçre Frangı 60,67 TL 60,73 TL %-0,04 Kanada Doları 35,62 TL 35,65 TL %0,21 Avustralya Doları 33,72 TL 33,76 TL %0,38 Çin Yuanı 7,63 TL 7,63 TL %0,30 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %-0,03 İsveç Kronu 4,94 TL 4,95 TL %-0,34





Öne Çıkan Pariteler

28 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0934 %-0,32 GBP/USD 1,3093 %-0,10 USD/JPY 159,57 %0,18 USD/CHF 0,8363 %0,24





Grafikte 7 günlük Dolar/TL serisinin ilk değeri 50,46 TL, son değeri ise 50,78 TL olarak görülüyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin 50,78 TL’lik güncel satış fiyatı, 50,57 TL destek seviyesinin üzerinde ve 50,89 TL direnç seviyesinin altında bulunuyor. Bu seviyeler, kurun hareket alanını değerlendirmek için takip edilmesi gereken teknik eşikler; sağlanan verilerde küresel piyasa etkeni yer almadığından harekete ilişkin dışsal bir neden belirtilemiyor.

Sıkça Sorulan Sorular