Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlara yapılacak zamma çevrildi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu emekli düzenlemesinin yıl sonunda Meclis'e geleceğini belirtirken asgari ücret için de konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Ekim’de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından emeklilerin maaşlarına ilişkin yaptığı "Emeklilerimizin durumunu iyileştireceğiz" açıklaması, zam beklentisini artırdı. Açıklamanın ardından ekonomi yönetimi, emekli aylıklarında yapılması planlanan iyileştirmeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekonomi kurmayları, bugün Beştepe’de düzenlenecek toplantıda emeklilere yönelik ek zam seçeneklerini masaya yatıracak. Görüşmede, farklı zam modellerinin yanı sıra düzenlemenin bütçeye getireceği mali yükün de ele alınması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN ÜÇ FORMÜL GÜNDEMDE

Emekli maaşlarına yapılacak iyileştirme için üç farklı seçenek üzerinde duruluyor. Bunlar arasında en düşük emekli aylığının 30 bin liraya yükseltilmesi, tüm emeklilere refah payı verilmesi ve prim gün sayısına göre farklı oranlarda ek zam yapılması bulunuyor.

Hazırlanan modellerin, emekliler arasındaki maaş farklılıklarını ve çalışma süresine bağlı prim ödemelerini de dikkate alacak şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ İÇİN 800 MİLYAR TL'YE YAKIN KAYNAK

AK Parti kulislerinde, emeklilere yönelik maaş iyileştirmesi için bütçeden 700-800 milyar lira civarında kaynak ayrılmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

Bu kaynağın nasıl kullanılacağı, toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Zam modellerinin maliyetleri karşılaştırılarak emeklilere yapılacak artışın kapsamı ve dağılımı üzerinde değerlendirme yapılacak. Prim gün sayısının ek zam oranında belirleyici olması da seçenekler arasında bulunuyor.

EMEKLİ ZAMMI YILBAŞINDAN ÖNCE MECLİS'E GELECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yönelik düzenlemeye ilişkin sürecin devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık 17 milyon emeklinin alım gücünü yükseltmeyi amaçladıklarını kaydeden Akbaşoğlu, 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından ekonomik teknik heyetin çalışmalarının sonuçlandırılacağını bildirdi.

Akbaşoğlu, enflasyonun üzerinde bir artışla emeklilerin daha iyi bir gelir seviyesine ulaşmasının hedeflendiğini belirterek, düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin yılbaşından önce TBMM Genel Kurulu'na sunulacağını ifade etti. Akbaşoğlu, emeklilere yönelik düzenlemenin yeni yıl öncesinde Meclis'ten geçirilmesini umut ettiklerini söyledi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN DE TOPLUMSAL UZLAŞI MESAJI

Akbaşoğlu, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine de değindi. Hem çalışanların alım gücünü artıracak hem de işverenlerin istihdamı sürdürmesini sağlayacak bir yaklaşım benimseyeceklerini belirtti.

Sosyal yardımlar ve gelir artırıcı düzenlemelerle dar gelirli kesimlerin desteklenmeye devam edeceğini vurgulayan Akbaşoğlu, asgari ücretin belirlenmesinde işçi ve işveren taraflarının beklentilerini gözeten toplumsal uzlaşının önem taşıdığını kaydetti.