Euro/TL serbest piyasada 55,60 TL satış fiyatıyla işlem görüyor; günlük değişim %-0,29. Euro bugün kaç TL sorusunun kısa yanıtı bu olurken, piyasa etkenine ilişkin veri paylaşılmadığı için günlük hareketi açıklayacak dışsal bir neden belirtmek mümkün değil. EUR/USD paritesi de 1,0934 seviyesinde ve günlük değişimi %-0,32; iki verinin aynı yöndeki günlük değişimi tek başına neden-sonuç ilişkisi kurmaya yeterli değil.

Euro alış kuru 55,54 TL, satış kuru 55,60 TL. Elindeki euroyu bozduracak kullanıcı için verilen alış kuru üzerinden 1.000 euro 55.540,00 TL, 5.000 euro ise 277.700,00 TL ediyor. Alış ve satış fiyatı arasındaki fark 0,06 TL. Döviz kurlarındaki günlük görünüm de farklılaşıyor: dolar %-değil, %0,20 yükselirken İngiliz sterlini %-0,08 geriledi. Bu karşılaştırma, aynı gün farklı dövizlerin farklı yönlerde hareket ettiğini gösteriyor.

Yedi günlük karşılaştırmada Euro/TL 55,53 TL’den 55,60 TL’ye çıkarak 0,07 TL, yüzde bazında %0,13 arttı. Bu değişimle 1.000 euronun TL karşılığı 70,00 TL yükseldi. Günlük %-0,29 ile haftalık %0,13’lük değişim farklı zaman aralıklarını yansıtıyor. Ayrıca sağlanan tarihli seri 19-27 Kasım verilerini içeriyor; 7 günlük özetin bugünkü değeri ise 28 Kasım için 55,60 TL olarak verilmiş. Bu nedenle tarihli seri ile güncel karşılaştırma aynı veri aralığını göstermiyor.

Euro kuru bugün ve EUR/USD hareketi birlikte takip edilebilir; ancak sağlanan veriler Euro/TL’deki değişimin nedenini belirlemiyor. Kur bilgisi arayanlar için alış-satış fiyatları ve dönemsel değişim bu nedenle ayrı değerlendirilmelidir.

Güncel Euro Kuru

28 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,54 TL 55,60 TL %-0,29





Güncel Döviz Kurları

28 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,75 TL 50,78 TL %0,20 İngiliz Sterlini 66,50 TL 66,57 TL %-0,08 İsviçre Frangı 60,67 TL 60,73 TL %-0,04 Kanada Doları 35,62 TL 35,65 TL %0,21 Avustralya Doları 33,72 TL 33,76 TL %0,38 Çin Yuanı 7,63 TL 7,63 TL %0,30 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %-0,03 İsveç Kronu 4,94 TL 4,95 TL %-0,34





Öne Çıkan Pariteler

28 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0934 %-0,32 GBP/USD 1,3093 %-0,10 USD/JPY 159,57 %0,18 USD/CHF 0,8363 %0,24





Euro/TL’nin 7 günlük karşılaştırması 55,53 TL’den başlayıp 55,60 TL ile sonlanıyor; tarihli seride son gözlem 27 Kasım’a ait.

Mynet Finans Analiz Notu

55,60 TL’lik mevcut satış fiyatı, 55,28 TL destek ve 55,82 TL direnç seviyelerinin arasında bulunuyor; bu seviyeler olası fiyat hareketlerini izlemek açısından takip edilebilir. EUR/USD’nin günlük %-0,32 değişimi de parite görünümünü değerlendirirken dikkate alınabilir, ancak piyasa etkeni verisi bulunmadığından bu hareketin Euro/TL’ye etkisi hakkında kesin bir çıkarım yapılamaz.

Sıkça Sorulan Sorular