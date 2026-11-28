Euro/TL serbest piyasada 55,60 TL satış fiyatıyla işlem görüyor; günlük değişim %-0,29. Euro bugün kaç TL sorusunun kısa yanıtı bu olurken, piyasa etkenine ilişkin veri paylaşılmadığı için günlük hareketi açıklayacak dışsal bir neden belirtmek mümkün değil. EUR/USD paritesi de 1,0934 seviyesinde ve günlük değişimi %-0,32; iki verinin aynı yöndeki günlük değişimi tek başına neden-sonuç ilişkisi kurmaya yeterli değil.
Euro alış kuru 55,54 TL, satış kuru 55,60 TL. Elindeki euroyu bozduracak kullanıcı için verilen alış kuru üzerinden 1.000 euro 55.540,00 TL, 5.000 euro ise 277.700,00 TL ediyor. Alış ve satış fiyatı arasındaki fark 0,06 TL. Döviz kurlarındaki günlük görünüm de farklılaşıyor: dolar %-değil, %0,20 yükselirken İngiliz sterlini %-0,08 geriledi. Bu karşılaştırma, aynı gün farklı dövizlerin farklı yönlerde hareket ettiğini gösteriyor.
Yedi günlük karşılaştırmada Euro/TL 55,53 TL’den 55,60 TL’ye çıkarak 0,07 TL, yüzde bazında %0,13 arttı. Bu değişimle 1.000 euronun TL karşılığı 70,00 TL yükseldi. Günlük %-0,29 ile haftalık %0,13’lük değişim farklı zaman aralıklarını yansıtıyor. Ayrıca sağlanan tarihli seri 19-27 Kasım verilerini içeriyor; 7 günlük özetin bugünkü değeri ise 28 Kasım için 55,60 TL olarak verilmiş. Bu nedenle tarihli seri ile güncel karşılaştırma aynı veri aralığını göstermiyor.
Euro kuru bugün ve EUR/USD hareketi birlikte takip edilebilir; ancak sağlanan veriler Euro/TL’deki değişimin nedenini belirlemiyor. Kur bilgisi arayanlar için alış-satış fiyatları ve dönemsel değişim bu nedenle ayrı değerlendirilmelidir.
28 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,54 TL
|55,60 TL
|%-0,29
28 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,75 TL
|50,78 TL
|%0,20
|İngiliz Sterlini
|66,50 TL
|66,57 TL
|%-0,08
|İsviçre Frangı
|60,67 TL
|60,73 TL
|%-0,04
|Kanada Doları
|35,62 TL
|35,65 TL
|%0,21
|Avustralya Doları
|33,72 TL
|33,76 TL
|%0,38
|Çin Yuanı
|7,63 TL
|7,63 TL
|%0,30
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%-0,03
|İsveç Kronu
|4,94 TL
|4,95 TL
|%-0,34
28 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0934
|%-0,32
|GBP/USD
|1,3093
|%-0,10
|USD/JPY
|159,57
|%0,18
|USD/CHF
|0,8363
|%0,24
Euro/TL’nin 7 günlük karşılaştırması 55,53 TL’den başlayıp 55,60 TL ile sonlanıyor; tarihli seride son gözlem 27 Kasım’a ait.
55,60 TL’lik mevcut satış fiyatı, 55,28 TL destek ve 55,82 TL direnç seviyelerinin arasında bulunuyor; bu seviyeler olası fiyat hareketlerini izlemek açısından takip edilebilir. EUR/USD’nin günlük %-0,32 değişimi de parite görünümünü değerlendirirken dikkate alınabilir, ancak piyasa etkeni verisi bulunmadığından bu hareketin Euro/TL’ye etkisi hakkında kesin bir çıkarım yapılamaz.
Serbest piyasa 55,54 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.540 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0934 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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