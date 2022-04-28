28 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Nisan Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 28 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

28 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.7983 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.7918 liradan, satış fiyatı ise 14.805 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.5831 TL'den yapan euro şu anda 15.5501 TL alış ve 15.6162 TL satış fiyatına sahip.

