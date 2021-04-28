28 Nisan dolar kuru | 28 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Amerikan Doları 28 Nisan itibariyle çıktığı zirveden aşağı yönlü bir hareketle ilerliyor. Euro ise birkaç gün önceki ani yükselişinin ardından düşüş trendini yakaladı. Peki 28 Nisan gününde Amerikan Doları ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,21 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 28 Nisan itibarıyla %0,25 artışla 8,22 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,17, en yüksek 8,30 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,20 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 2 Nisan tarihinde 7,98 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 8,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,22 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,95 ile başlayan Euro kuru, 28 Nisan itibarıyla %0,16 artışla 9,94 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,88, en yüksek 10,03 seviyelerini gören Euro, günü 9,93 seviyesinde kapattı. Euro, 2 Nisan tarihinde 9,42 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 10,27 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,94 TL'ye karşılık gelmektedir.