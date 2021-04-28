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28 Nisan dolar kuru | 28 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

28.04.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların oldukça yakından takip ettiği dolar fiyatları, hareketliliğini sürdürüyor. Amerikan Doları 27 Nisan tarihinde 8,30 civarında başladığı günü, düşüş yaşayarak 8,20 seviyelerinde bitirdi. 28 Nisan sabahına kapanış seviyesinden başlayan Amerikan Doları, birçok kişinin dikkatini çekti. Euro ise gördüğü 10,03’lük zirveden sonra tekrar 10’un altına inerek, günü 9,93 TL’den kapattı.

Amerikan Doları 28 Nisan itibariyle çıktığı zirveden aşağı yönlü bir hareketle ilerliyor. Euro ise birkaç gün önceki ani yükselişinin ardından düşüş trendini yakaladı. Peki 28 Nisan gününde Amerikan Doları ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,21 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 28 Nisan itibarıyla %0,25 artışla 8,22 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,17, en yüksek 8,30 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,20 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 2 Nisan tarihinde 7,98 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 8,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,22 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,95 ile başlayan Euro kuru, 28 Nisan itibarıyla %0,16 artışla 9,94 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,88, en yüksek 10,03 seviyelerini gören Euro, günü 9,93 seviyesinde kapattı. Euro, 2 Nisan tarihinde 9,42 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 10,27 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,94 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,46 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 28 Nisan itibarıyla %0,28 artışla 11,46 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,37, en yüksek 11,54 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,44 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 16 Nisan tarihinde 11,03 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 11,80 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,46 TL'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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