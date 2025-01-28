FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 28 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

28 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
28.01.2025 09:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 28 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

28 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Ocak Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 28 Ocak 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

28 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.7612 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.755 liradan, satış fiyatı ise 35.7675 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.4'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.3727 TL'den yapan euro şu anda 37.3596 TL alış ve 37.3859 TL satış fiyatına sahip.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Tuzağa düşüyor' dedi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'Tuzağa düşüyor' dedi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

'Kaset arşivi' olduğu söyleniyordu! O iddialara yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı

'Kaset arşivi' olduğu söyleniyordu! O iddialara yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı

2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...'

2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...'

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

Patronlar isyan etti: '2 katı ücrete çalışmıyorlar'

Patronlar isyan etti: '2 katı ücrete çalışmıyorlar'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.